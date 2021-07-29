«Слежу за успехами»: Екатерина Волкова поддержала российских спортсменов

В одной из последних публикаций личного микроблога артистки Екатерины Волковой появилась запись, в которой знаменитость рассказала о своих наблюдениях за российской сборной на Олимпаде-2020.

Волкова призналась, что всегда удивлялась стойкости спортсменов. Екатерина смотрит выступления на Олимпиаде в Токио и понимает, как тяжело приходится олимпийцам без поддержки зрителей на трибунах.

«Слежу за успехами наших спортсменов на Олимпиаде с невероятным трепетом — сколько же мужества в этих ребятах. Меня всегда восхищали люди, которые преодолевают себя, свои ограничения и палки в колесах, которые подбрасывает им жизнь, с достоинством», — подчеркнула Волкова.

К слову, актриса сама занимается спортом и старается держать себя в тонусе.

Волкова не понаслышке знает, что такое спортивная дисциплина. Однако, по словам Екатерины, никому не понять, какое волнение испытывает спортсмен на соревнованиях такого крупного масштаба, как Олимпиада в Токио.

«Один из друзей спросил, неужели в команде нет нормального психолога, который смог бы снять волнение, из-за которого спортсмены совершают ошибки. Мне кажется, все коучи мира не справятся с этой задачей. Напряжение, уверена, просто фантастическое», — резюмировала Волкова.

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