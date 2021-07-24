«Путаю, кто из них Филя, а кто — Киря»: Волкова показала повзрослевших близнецов из «Ворониных»

Актриса и звезда «Ворониных» Екатерина Волкова в Instagram показала близнецов из сериала Филю и Кирю. Ребята заметно выросли за последние годы и стали мало похожи на себя экранного образца.

«Мать года — это когда до сих пор путаешь, кто из них Филя, а кто — Киря. Как же быстро растут мои кинодети. Так выросли с нашей последней встречи! Мальчишки поделились, что в детстве думали я тоже их мама, так как мы много времени проводили на съемочной площадке. Рада была встретиться! Сильно изменились?» Екатерина Волкова

«Как хорошо, что вы со всеми видитесь. Я их даже не узнала сначала», «Мальчики изменились, а вы нет», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что в первых десяти сезонах «Ворониных» близнецов сыграли братья Филипп и Кирилл Воробьевы. Они снимались в сериале около трех лет и за это время заметно подросли. В 2011 году ребята покинули проект. Они уже стали выглядеть слишком взрослыми для сериала.

Позже был объявлен новый кастинг на роль близнецов. В итоге в сериале стали сниматься Артем и Рома Пенчуки. В 2019 году после окончания съемок картины они вернулись к обычной жизни школьников.

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