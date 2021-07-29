«Почему все такие несчастные и злые?»: принц Гарри выразил свое возмущение

В прошлом году принц Гарри и Меган Маркл уехали жить в США. Пара обосновалась в Монтесито, где купила собственный дом. В интервью Опре Уинфри, которое вышло в эфир в марте этого года, герцог Сассекский признался, что давно хотел увезти семью подальше из Лондона. Однако еще до этого момента он периодически выражал свое недовольство.

Авторы книги «Обретение свободы» Омид Скоби и Кэролайн Дюранд предполагали, что разговоры в окружении принца периодически выводили его из себя. Об этом пишет Express.

«Почему все такие несчастные и злые?», — цитируют Гарри на страницах издания, которое вышло в свет в августе 2020-го.

Напомним, недавно герцог Сассекский заявил о том, что взялся за написание мемуаров. Над черновиками он будет работать до осени. А книга появится только в конце 2022-го.

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