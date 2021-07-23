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«Ужасная трагедия»: стало известно, что напишет принц Гарри в своих мемуарах

Книга герцога Сассекского выйдет в свет в конце 2022 года.

«Ужасная трагедия»: стало известно, что напишет принц Гарри в своих мемуарах
Принц Гарри. Фото: Global Look Press

Принц Гарри решил написать мемуары. Эта новость всколыхнула не только всю мировую общественность, но и представителей британской королевской семьи. Все-таки они еще не отошли от откровенных интервью, которые Гарри раздавал всю минувшую весну. Чего еще можно ждать от мятежного принца – остается только догадываться.

Королевский эксперт Анджела Левин считает, что книга принца Гарри будет посвящена гибели принцессы Дианы, которая разбилась в автокатастрофе в 1997 году. На тот момент Гарри было всего 12 лет.

«Из хорошо информированного источника мне сообщили, что мемуары Гарри будут в значительной степени сосредоточены на ужасной трагедии, смерти его матери и на том, кого он в этом винит», — цитирует эксперта Express.

Напомним, что принц уже получил аванс от издательства в размере 14,5 миллиона фунтов стерлингов. Черновики будут переданы редакторам уже этой осенью. В свет книга выйдет в конце 2022 года.

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