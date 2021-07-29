«Спали хорошо»: Безруков показал новорожденного сына старшим детям

Накануне актер стал отцом в пятый раз.

Сергей Безруков стал отцом в пятый раз. Сына, которого назвали Василий, ему родила режиссер Анна Матисон. У пары уже есть двое детей – дочь Маша и сын Степан. Им счастливый отец показал новорожденного братика, а снимками поделился в своем Instagram.

«Спали хорошо!», — написал Безруков.

Подписчики засыпали его комментариями.

«Представляю, как счастливы твои дети и какая веселая компания у вас!», — отметила Марина Зудина. «Как мило! Какое счастье! Мои поздравления!», — писали пользователи Сети.

Добавим, что у Безрукова также есть двое детей – Александра и Иван от отношений с актрисой Кристиной Смирновой. С ней он встречался, когда был в официальном браке с Ириной Безруковой.

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