«Они живут далеко»: Безруков рассказал о своих старших «тайных» детях и бывшей возлюбленной

Актер Сергей Безруков в эфире шоу «Света вокруг света» со Светланой Бондарчук высказался о своих старших детях, о которых крайне мало информации.

«Я стараюсь уделять внимание всем детям. Причем у меня еще есть и старшие дети. Они живут, понятно, не со мной. Я с ними общаюсь, помогаю. Понятно, что проплачиваю обучение, созваниваюсь. Они живут далеко, поэтому у них нет возможности часто приезжать ко мне». Сергей Безруков

Как отметил Сергей Безруков, у его прежней гражданской жены сейчас другая семья. «Там свои отношения и так далее. Мои дети знакомы друг с другом. Этого семейного общения я ждал всю жизнь. Когда ты в семье, когда рядом жена и дети», — заметил Сергей Безруков.

Напомним, что Сергей Безруков долгие годы скрывал информацию о своих детях. Лишь в 2013 году его отец рассказал, что у актера есть наследники. Дочь Александра родилась в 2008 году, а сын Иван — в 2011-м.

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