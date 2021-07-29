Счастливы вместе: Анастасия Макеева отвезла 16-летнего пасынка на Байкал

Только недавно Анастасия Макеева и Роман Мальков вернулись из свадебного путешествия. Они отдыхали на Кубе. И вновь актриса со своим избранником отправилась в путешествие. На этот раз в компании пасынка, 16-летнего Андрея, который с недавних пор живет в Москве. В своем Instagram Анастасия рассказала, как они знакомятся с бурятскими традициями, примеряя национальные костюмы.

«На мне два костюма национальных бурятских. Отгадайте, какой из них костюм невесты, а какой – девушки до замужества?», — написала Макеева.

Фанаты отреагировали на публикацию.

«Какие улыбки у вас! Видно, что счастливы! Счастья вашей семье! Настя, рядом с вами прекрасные мужчины, как им повезло! Какие очаровашки!», — писали пользователи Сети.

Напомним, что Макеева и Мальков познакомились в прошлом году на даче у звезды театра. А в мае этого года сыграли свадьбу.

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