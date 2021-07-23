«Спешу вас успокоить»: Макеева рассказала петиции, созданной в ее поддержку

Анастасия Макеева и Роман Мальков отдыхали на Кубе. Именно там пара решила провести свой медовый месяц. Накануне бизнесмен со словами «остановим демонов», объявил, что в Сети можно подписать петицию в поддержку его любимой жены. Теперь заявление сделала и сама Анастасия.

«Спешу вас успокоить! Петиция – это инициатива тех, кого возмущают агрессия и нападки в мою сторону. Но в нашей профессии все удивительным образом иначе, чем в других. Я никогда не была обделена предложениями, но спасибо хейтерам. Я не знаю, как справиться с объемом предложений. Только осенью я постараюсь выпустить три новых проекта», — написала Макеева в своем Instagram.

Напомним, Анастасия и Роман познакомили в прошлом году. Бизнесмен приехал из Словении, где у него была жена и четверо детей. Теперь же Светлана Малькова утверждает, что Роман не платит алименты.

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