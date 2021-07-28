Вот так турчанка: звезда «Великолепного века» Нур Феттахоглу блеснула на пляже округлыми бедрами в трусиках

Поклонники турецко-немецкого сериала «Великолепный век» до сих пор спорят, кто красивее из избранниц главного героя картины султана Сулеймана: Махидевран или Хюррем. Впрочем, дамы настолько разные, что спор этот можно считать бесполезным.

По прошествии многих лет после выхода ленты на экраны исполнительница роли Махидевран Нур Феттахоглу практически не изменилась, оставаясь такой же хрупкой и изящной. В отличие от многих своих соплеменниц, звезда не стесняется показывать свои формы ни в социальных сетях, ни на пляжах, примеряя купальные наряды один смелее другого.

Вот и на этот раз актриса обнародовала в своем Instagram довольно дерзкий снимок с пляжа, запечатлевшись в малюсеньких трусиках и топе, ведя за руку пятилетнюю дочь Элису. Девочка родилась во втором браке Нур с бизнесменом Левентом Везироглу. Первый союз Феттахоглу с банкиром Муратом Айсаном был бездетным. В настоящий момент звезда «Великолепного века» свободна.

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