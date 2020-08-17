«Вот она – будущая кадын-эфенди!»: звезда «Великолепного века» Нур Феттахоглу показала малышку-дочь

Во время трансляции на российском ТВ турецкого сериала «Великолепный век» зрители разделились на два противоборствующих лагеря: одни поддерживали строптивую Хюррем-султан, другие — верную и правильную наложницу Сулеймана Махидевран.

В итоге в битве за сердце главы Османской империи победила рыжеволосая Хюррем, которую мастерски сыграла Мерьем Узерли, а героиня Нур Феттахоглу потерпела поражение. В жизни же все оказалось иначе: немецко-турецкая актриса, изображающая на экране несгибаемую наложницу, а потом и жену султана, оказалась ранимой. Не выдержав стресса, она бросила съемки в сериале и уехала в Германию искать покоя в родительском доме. Не повезло Узерли и в личной жизни: после романа с турецким бизнесменом Джаном Атешем у нее родилась дочь Лара, но за своего возлюбленного она так и не вышла замуж, а перед появлением на свет наследницы и вовсе рассталась с ним.

Нур же совершенно спокойно выдержала весь съемочный процесс, а потом устроила свою личную жизнь. До работы над сериалом она уже была замужем за банкиром Муратом Айсаном. А после — дважды вышла замуж за одного и того же человека — бизнесмена Левента Везироглу, поругавшись с ним, но быстро простив. В 2016 году кинозвезда подарила супругу очаровательную дочь Элису.

Актриса редко делится снимками малышки в Сети, однако по этим скромным кадрам можно увидеть, что характер у девочки сильный, как у мамы.

«Вот она — будущая кадын-эфенди!», «Истинная дочь возлюбленной султана!» — прокомментировали последнее фото крошки в личном блоге Феттахоглу.

Судя по всему, фолловеры до сих пор связывают Нур с образом наложницы Сулеймана, а маленькую Элису прочат в жены султану (кадын-эфенди).