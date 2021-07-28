«Тогда мы растерялись»: Канделаки рассказала об отношениях с олигархом Сулейманом Керимовым

Телеведущая Тина Канделаки прокомментировала скандал, в который она угодила много лет назад с олигархом Сулейманом Керимовым. В 2006 году, напомним, во Франции автомобиль, за рулем которого сидел бизнесмен, вылетел с дороги и врезался в дерево.

Керимов тогда получил серьезные ожоги, в то время как Канделаки отделалась легкими ушибами.

«Не было никогда у нас романа, — настаивает Канделаки. — Я могу себе позволить в своем возрасте общаться с тем, с кем хочу. Тогда мы растерялись и не знали, что говорить прессе. Мне посоветовали наврать, что заболела свинкой. Я так и ответила. Но глупость, конечно».

По ее словам, Сулейман — крайне интересный человек, но он никогда не был в нее влюблен.

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