«Это же надо халат выше булок задрать!»: Бузова озадачила поклонников, запечатлевшись в секси-позе на террасе

35-летняя артистка Ольга Бузова рассказала своим поклонникам в личном блоге, что улетает в место своей мечты. Однако называть его отказалась. Теперь она сообщила, что прибыла в Афины, но это вовсе не окончательная точка ее путешествия, в которое она отправилась в поисках счастья.

«Я в Греции, но место моей мечты будет только завтра. Вы знаете, какая я любознательная, и я не могла не прилететь в Афины, чтобы узнать этот город. Сейчас спорт, а потом меня ждет экскурсия», — написал она в Instagram.

Свое послание фолловерам звезда украсила эротичным снимком, запечатлевшись на террасе отеля в шелковом халатике мини. При этом Бузова дополнительно подняла его подол, обнажив ягодицы. Это не ускользнуло от глаз ее почитателей.

«Это же надо халат выше булок задрать!», «Могла бы сразу голой на балкон выйти», «Секси какая, обалдеть просто», «Такая красавица нереальная», — написали пользователи Сети в комментариях.

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