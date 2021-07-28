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«Это же надо халат выше булок задрать!»: Бузова озадачила поклонников, запечатлевшись в секси-позе на террасе

Артистка продолжает интриговать почитателей, рассказывая о некоем месте мечты, куда она направляется.

«Это же надо халат выше булок задрать!»: Бузова озадачила поклонников, запечатлевшись в секси-позе на террасе
Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86/

35-летняя артистка Ольга Бузова рассказала своим поклонникам в личном блоге, что улетает в место своей мечты. Однако называть его отказалась. Теперь она сообщила, что прибыла в Афины, но это вовсе не окончательная точка ее путешествия, в которое она отправилась в поисках счастья.

«Я в Греции, но место моей мечты будет только завтра. Вы знаете, какая я любознательная, и я не могла не прилететь в Афины, чтобы узнать этот город. Сейчас спорт, а потом меня ждет экскурсия», — написал она в Instagram.

Свое послание фолловерам звезда украсила эротичным снимком, запечатлевшись на террасе отеля в шелковом халатике мини. При этом Бузова дополнительно подняла его подол, обнажив ягодицы. Это не ускользнуло от глаз ее почитателей.

Ольга Бузова
Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86/

«Это же надо халат выше булок задрать!», «Могла бы сразу голой на балкон выйти», «Секси какая, обалдеть просто», «Такая красавица нереальная», — написали пользователи Сети в комментариях.

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