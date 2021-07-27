Бузова предстала на борту бизнес-джета в ягодном микротопе и туфлях, которые критиковала Хромченко

Ольга Бузова периодически интригует своих поклонников в личном блоге, чтобы они почаще заглядывали на ее страничку. Вот и на этот раз артистка сообщила, что полетела бизнес-джетом в место своей мечты. Но раскрывать его не стала, обещая это сделать позднее.

Стоит отметить, что на борт лайнера Бузова взошла при всем параде, сделав крутую завивку волос, примерив яркий ягодный костюмчик, который состоял из микротопика и короткой юбочки, при каблуках.

Стоит отметить, что о мюлях вроде тех, что оказались на нарядной Оле, ранее рассуждала Эвелина Хромченко на шоу Первого канала «Модный приговор». Ведущая заметила, что обувь с квадратным мысом действительно сейчас очень популярна среди модниц, это отрицать сложно. Однако сама стилист совсем не в восторге от этого актуального течения. Фэшн-эксперт уверена, что подобные туфли идут далеко не всем. Например, девушкам и женщинам с большим размером ноги лучше отказаться от них, поскольку от этого стопа будет выглядеть слишком громоздкой.

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