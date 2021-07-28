«Если бы не драма»: Елизавета II решила уехать из Лондона, чтобы избежать скандала

Королева отдыхает в Шотландии, где у нее есть семейный замок Балморал.

Недавно принц Гарри заявил о том, что пишет мемуары. Книг выйдет в свет в конце 2022 года. Букингемский дворец всерьез опасается этого момента – воспоминания и размышления герцога Сассекского могут нанести серьезный урон монархии. Многие королевские эксперты говорят о том, что Елизавета II уже давно могла бы лишить Гарри и Меган титулов, однако, по мнению Дункана Ларкомба, она приберегла для этого другой план. Королева попросту отменит все приглашения внуку и его семье в Лондон.

Ее Величество тем временем решила набраться сил в Шотландии. Она уехала в Балморал – семейный замок, где обычно проводит часть лета. В августе там собирается вся британская семья монархов. Принца Гарри уже не ждут.

«Если бы не вся эта драма, которая произошла с участием Гарри и Меган в последние месяцы, их бы обязательно пригласили в Балморал, чтобы они встретились с королевой и позволили ей познакомиться с Лилибет», — цитирует Express эксперта.

больше по теме Семья обеспокоена: принц Гарри может написать в мемуарах неизвестные ранее факты о своей мачехе Книга герцога Сассекского выйдет в свет в конце 2022 года.

Кроме того, Елизавета II может отменить приглашение для Гарри и Меган на свой платиновый юбилей правления, который запланирован на начало лета следующего года.

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