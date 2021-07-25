Сразу четыре: принц Гарри пишет книги, одну из которых опубликует только после смерти Елизаветы II

Принц Гарри решил написать мемуары. Он уже приступил к работе над черновиками, которые передаст в издательство осенью. Аванс за свою работу также уже получил – это 14 миллионов фунтов стерлингов. А вот все деньги, вырученные от продажи книги, которая выйдет в свет в конце 2022 года, принц направит на благотворительность.

Теперь же стало известно, что Гарри работает не над одной, а сразу над четырьмя книгами. Первая, как и сообщалось ранее, будет состоять из его воспоминаний. Вторая – тоже. К третьей руку приложит Меган – она будет посвящена ЗОЖ, а четвертая – пока неизвестно. Интересно, что вторую книгу принц разрешит опубликовать только после смерти бабушки, Елизаветы II. Об этом пишет The Daily Beast.

Добавим, что уже в сентябре Гарри и Меган планируют приехать в Лондон. На осень были перенесены празднования дня рождения принцессы Дианы.

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