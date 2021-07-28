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«Какая красивая»: Серябкина засветила пышную грудь, позируя в поле без лифчика

Снимками звезда поделилась в своем микроблоге.

«Какая красивая»: Серябкина засветила пышную грудь, позируя в поле без лифчика
Ольга Серябкина. Фото: instagram.com/seryabkina

Девичье трио SEREBRO радовал фанатов своими хитами на протяжении 13 лет. Группа прекратила свое существование в 2019-м. На протяжении почти всех этих лет Ольга Серябкина была бессменным участником коллектива. Сольную карьеру она начала за несколько лет до распада группы. Сначала выступала под псевдонимом Molly, а затем использовать свое имя и фамилию. В июне брюнетка выпустила песню «Это Love», а после решила отдохнуть. В своем Instagram она делится кадрами с отдыха. На этот раз Ольга позировала в черном сарафане в белый горох.

«Оставлю это здесь, потому что лето летит со скоростью света», — написала Серябкина.

Фанаты засыпали ее комментариями.

«Какая красивая! Классная! Фото огонь! Так и представляю запах этого поля! Красавица!», — писали пользователи Сети.

Напомним, в октябре прошлого года Серябкина вышла замуж. Ее избранником стал бывший сотрудник лейбла Malfa — Георгий Начкебия.

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