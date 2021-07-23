«Нашла человека»: Ольга Серябкина призналась, что больше не страдает от одиночества

Певица Ольга Серябкина разместила на личной странице в Instagram рассказ о своем новом состоянии. Знаменитость подчеркивает, что чувствует себя свободной, будучи счастливой в браке.

Напомним, свадьба Серябкиной прошла в октябре прошлого года. Избранником исполнительницы стал бывший сотрудник лейбла MALFA Максима Фадеева — Георгий Начкебия. Певица стала его женой спустя некоторое время после ухода с лейбла.

Серябкина редко делится подробностями личной жизни. Однако недавно знаменитость решила поговорить с поклонниками на тему одиночества и романтических отношений. По словам Ольги, сейчас многие выбирают осознанное одиночество.

«Иногда можно чувствовать себя одиноко даже в паре. Может, именно поэтому сейчас многие выбирают осознанное одиночество? И вообще, это уже похоже на тренд.

А у вас есть партнер или вы выбираете быть selfpartnered?», — обратилась к фолловерам Серябкина.

Сама Ольга благодарна мужу за поддержку и исчезновение чувства одиночества. Исполнительница уверена, что в ее новых отношениях нет контроля, а каждый из партнеров самодостаточен.

«Сейчас я вообще не могу вспомнить, как это — быть одной. При том, что я реально самодостаточна, и мне вообще с собой не скучно, я искренне получаю удовольствие, когда мы вместе с мужем проводим время», — резюмировала Ольга.

Смотрите также: