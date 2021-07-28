«Большая проблема»: Безруков впервые рассказал о бездетном браке с Ириной

Сергей и Ирина Безруковы прожили в браке 15 лет. Совместных детей в этом союзе не было. К звезде «Бригады» актриса ушла от Игоря Ливанова, а позже Сергей ушел от нее к режиссеру Анне Матисон. Правда, незадолго до развода стало известно, что у Безрукова подрастают сын и дочь от других отношений. В YouTube-шоу Светланы Бондарчук актер впервые рассказал о том, какую роль сыграло отсутствие детей в браке с Ириной.

«Это была большая проблема для меня, такая ломка. Я испытывал серьезные душевные потрясения. Не буду об этом говорить, тем более что это дело прошлое… Это были мои безбашенные заморочки. Мне не по себе было, не понимал, что происходит – здоровые люди и вот… А я хотел быть именно в семье. Я просто воспитан так. У меня нижегородское воспитание, когда жена и много детей. Это мой образ», — сказал Безруков.

Добавим, что накануне актер забрал из роддома жену с новорожденным сыном Василием. Также пара воспитывает сына и дочь, а в следующем году планирует усыновить еще одного ребенка.

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