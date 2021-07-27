«Мне не по себе было»: Сергей Безруков признался, что мучился в бездетном браке с бывшей женой Ириной

Актер Сергей Безруков, на днях вновь ставший папой, рассказал, что через год усыновит ребенка из детдома.

Художественный руководитель Губернского театра Сергей Безруков накануне забрал из роддома жену Анну Матисон с новорожденным сыном Василием. Малыш стал третьим ребенком в семье и пятым — для Сергея Безрукова.

У звезды сериала «Бригада» подрастают еще двое внебрачных детей, которые появились на свет, когда Сергей Безруков был женат на красавице-актрисе Ирине Безруковой, после развода оставившей фамилию бывшего мужа.

На днях счастливый многодетный отец стал гостем YouTube-шоу Светланы Бондарчук «Света вокруг света» и рассказал, что в бездетном браке ему было не по себе.

«Это была большая проблема для меня, такая ломка, — поделился Сергей Безруков. — Я испытывал серьезные душевные потрясения. Не буду об этом говорить, тем более что это дело прошлое… Это были мои безбашенные заморочки. Мне не по себе было, не понимал, что происходит — здоровые люди и вот… А я хотел быть именно в семье. Я просто воспитан так. У меня нижегородское воспитание — когда жена и много детей. Это мой образ».

С Ириной Безруковой артист расстался в 2015 году, спустя пятнадцать лет совместной жизни. А уже в 2016 году женился на режиссере Анне Матисон, подарившей ему за эти пять лет двух сыновей и дочку. Через год супруги планируют усыновить ребенка из детского дома.

«Мы с Аней решили, что возьмем ребенка, когда Васе исполнится годик, чтобы были погодки. Мы же помогаем фонду «Измени одну жизнь», я записываю анкеты. Там совсем маленькие дети есть, они даже не плачут, потому что знают, что к ним никто не подойдет ночью… Это ужасно», — рассказал Сергей Безруков.

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