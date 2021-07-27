Бизнесмен, «принц» знатного происхождения: что известно об итальянском муже Марины Федункив

49-летняя актриса и юмористка Марина Федункив, известная широкой публике как мама Толяна из ситкома «Реальные пацаны», вышла замуж за итальянца. Свою судьбу она связала с советником президента итало-российской торговой палаты, а также директором по маркетингу и члену правления компании Mikro Kapital Group Стефано Маджи. Избраннику кинозвезды 37 лет.

Сама юмористка шутит, что вышла замуж за принца – и по манерам, и по происхождению. По словам актрисы, предки ее мужа принадлежали к итальянской знати.

Пока пара расписалась только в столичном МФЦ, но, по слухам, 27 августа, в день 50-летия Марины, планирует устроить пышную свадьбу. Но и на эту официальную церемонию молодожены пришли при полном параде. Марина Федункив надела длинное розовое платье, украшенное брошью-цветком, а ее муж выбрал для такого случая синий костюм. Все-таки для него это первый брак, тогда как для Марины — третий.

История знакомства Марины Федункив и Стефано Маджи

Пара познакомилась на дне рождения общего друга, который работал с артистами. Когда на мероприятие приехала Марина, Стефано понял, что она знаменитость, но мало был знаком с ее биографией. А уже при более близком знакомстве итальянец стал изучать творчество будущей супруги. А заодно и подтягивать русский язык. Итальянский бизнесмен признается, что язык Пушкина и Есенина дается ему непросто, но он с удовольствием изучает его. И очень любит Россию.

Второй раз будущие супруги встретились в самолете, когда Марина Федункив летела на гастроли на Урал, а Стефано – по своим делам. Актриса начала расспрашивать его об Италии, к которой давно питает нежные чувства. Так общение и завертелось, а потом переросло в роман.

Марина Федункив отметила, что после этих романтических встреч буквально расцвела, помолодела, стала лучше выглядеть. Поскольку актриса не афишировала свои отношения, знакомые терялись в догадках, что же происходит с Мариной. Ее глаза блестят… Счастливым себя чувствовал и Стефано.

Что муж Марины Федункив больше всего в ней ценит

По признанию бизнесмена, в жене он особенно ценит открытость и прямолинейность. Стефано понимает, что Марина – очень сильная женщина, но при этом может быть по-детски трогательной и ранимой. И вот это сочетание противоположностей он и особенно ценит.

Бизнесмен говорит, что не ревнует Марину к ее профессии, наоборот, очень рад ее востребованности.

Кстати, первому мужу Марины Федункив – однокурснику Сергею Щелчкову — непросто было смириться с ее популярностью. Непринятие успеха жены и отдалило супругов.

Второй муж Михаил, который занимался ремонтом машин, неоднократно поднимал на Федункив руку. Об этом она рассказывала в Youtube-программе «Алена, блин». К тому же Михаил страдал и наркозависимостью. Актриса пыталась вытащить его из этого омута, но все было безуспешно.

Теперь Марина Федункив по-настоящему счастлива, и это даже заметила скандально известная блогер Лена Миро. Она написала в своем блоге, что, когда Марина находилась в прежнем браке, в ее глазах можно было увидеть много боли. Теперь же в ее влюбленном взгляде видно счастье.

«Многие женщины боятся классных мужиков, не верят им, не верят в любовь, потому что сами себя не любят», — пояснила Миро.

А вот Марина Федункив поверила.

Сама артистка призналась, что рассекретила свою свадьбу не просто так. Своим примером она хотела дать надежду отчаявшимся женщинам на то, что свою любовь можно встретить в любой момент.

Теleprogramma.pro желает молодоженам счастья на многие годы!

Смотрите также: