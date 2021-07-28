«Ксюша расцвела»: Бородина в платье с открытыми плечами запечатлелась с Тимати

Весной этого года многомиллионная армия фанатов Ксении Бородиной заподозрила, что в ее жизни происходит что-то неладное. Телеведущая перестала публиковать совместные с мужем фотографии. Перестал это делать и сам Курбан Омаров. Несколько недель ожиданий и буквально недавно они все-таки объявили о разводе. Сразу после этого Бородина уехала отдыхать в Турцию.

В своем Instagram она, как обычно, делится всеми моментами отдыха. На этот раз Ксения показала фото, на котором позировала в компании Тимати. Бородина выбрала силуэтное платье с открытыми плечами актуального цвета. Фанаты отметили, что телеведущая буквально светилась от счастья.

«Ксюша расцвела! Какая классная! Хорошо выглядите!», — писали пользователи Сети.

Напомним, Бородина и Омаров стали супругами в 2015 году. В том же году у них родилась дочь Теона.

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