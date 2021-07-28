«Личность ребенка ты рвешь на части»: Малькова обратилась к новому мужу Макеевой

Бывшая жена нового мужа актрисы Анастасии Макеевой – Светлана Малькова продолжает борьбу. Ранее женщина заявляла, что бывший муж не платит алименты на троих младших детей и вообще не принимает участия в их жизни. Кроме того, Светлана переживает о будущем своего старшего сына, 16-летнего Андрея, который отправился жить к отцу и мачехе в Москву.

«Сейчас наш сын – жертва в твоих руках, которая оправдывает твою несостоятельность на новом пути. А шоу, алкоголь, курение, клубы+18, безразличие к сестре и братьям, нежелание учиться и преодолевать сложности, все это результат того что личность ребенка, которую я вверила тебе для роста, ты рвешь на части», — написала Малькова.

больше по теме Малькова заявила, что муж Макеевой не платит алименты на детей Светлана Малькова с тремя детьми живет в Словении.

Напомним, Светлана с детьми осталась жить в Словении, куда семья Мальковых переехала из России семь лет назад.

Смотрите также: