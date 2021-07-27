«Никогда не думала, что буду так плакать»: Ермакова расстроена уходом Марданшина из «Дома-2»

Кастинг-директор проекта Надя Ермакова призналась, что не ожидала от себя таких эмоций.

В этот вторник, 27 июля, в эфир телеканала «Ю» вышел очередной выпуск реалити-шоу «Дом-2», в котором показали, как телестройку покинул один из «старичков», Саймон Марданшин.

Его уход задел кастинг-директора проекта и его участницу Надю Ермакову. В микроблоге она призналась, что плакала, провожая Саймона Марданшина за ворота.

«Сегодня эфир тяжелый… Саймон покинул проект, и это первый раз, не считая ухода Мартинчика, когда было очень больно. Никогда не думала, что буду так плакать. Конечно, никто не умер, все будем общаться, дружить и дальше, тем более он остается в Москве, но тем не менее…» — поделилась Надя Ермакова.

Напомним, Саймон Марданшин покинул «Дом-2» после потасовки с ведущим шоу Давидом Манукяном во время Лобного.

Между тем молодой человек уже давно был кандидатом на вылет с проекта, поскольку за несколько месяцев не продемонстрировал желания строить отношения с девушками. Впрочем, многие подписчики Нади Ермаковой считают уход Саймона несправедливостью.

«Дава думает, что ему все можно, видимо, орги держатся за него, раз ведет себя так», «Если бы был другой ведущий, этого бы не произошло! Жаль, конечно!», «Несправедливый уход , Дава его спровоцировал», «Такое чувство, что Сэма специально спровоцировали, чтобы он дал такую реакцию, и его смогли бы выгнать. Дава не должен был вести такое Лобное, он слишком еще зелен, чтобы вывозить такие темы», — высказываются в Сети.

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