«Мать-кукушка»: Надя Ермакова отчитала Иру Пингвинову за появление на новом «Доме-2»

Участницы проекта поругались во время Лобного. За Ирину Пингвинову была вынуждена заступиться Ксения Бородина.

У бывшей участницы реалити-шоу «Дом-2» Иры Пингвиновой, которая одна воспитывает дочку Милану от Димы Чайкова, недавно начался роман с Артемом Мартинчиком – действующим участником телестройки.

Молодой человек позвал девушку на проект. И Ирина Пингвинова пришла и даже появилась на Лобном, где ее в штыки встретила Надежда Ермакова, которая встречалась с Мартинчиком.

«Ты — мать-кукушка, — набросилась она на Пингвинову. — Я имею право так говорить. Женщина, которая оставляет шестимесячного ребенка, левого чувака допускает до ребенка — это дичь!»

Ирина Пингвинова попыталась возразить Надежде Ермаковой. Она заявила, что не бросает свою дочку. Но ее слова потонули в доводах Ермаковой. Тогда за молодую маму вступилась ведущая Лобного Ксения Бородина.

«Надя, ты не права, она не бросила ребенка, — сказала она. — Ира всего полчаса здесь сидит и решает, не знает, как ей поступить, она хочет как-то наладить свою судьбу…»

Уже известно, что и Ирина Пингвинова решила не оставаться на телестройке, и Надя Ермакова покинула проект.

«От себя могу сказать одно: уходила не держа ни на кого зла, без желания воевать и что-то доказывать… Когда больно, я прячусь в себя, как ребенок», — написала Надя в микроблоге.

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