«Шалунишка»: беременная Клава Безверхова показала, как шевелится в животике ее будущий малыш

Экс-участница реалити-шоу «Дома-2» Клава Безверхова, покинув проект, встретила любовь своей жизни, вышла замуж и совсем скоро впервые станет мамой.

Блондинка находится уже примерно на тридцатой неделе беременности. Живот Клавы Безверховой уже достиг довольно большого объема. Будущий малыш ведет себя активно. На видео в сторис Клава Безверхова показала шевеления ребенка. Беременная экс-участница «Дома-2» отдыхает, лежа на диване в платье малахитового цвета. В объективе камеры виден только животик Клавы Безверховой и ее ножки.

При каждом шевелении малыша живот Клавы начинает ходить ходуном.

«Шалунишка», — подписала трогательное видео Клава Безверхова.

Напомним, экс-участница «Дома-2» не стала делать интриги из своей беременности. Она сообщила в Сети, что ждет малыша почти сразу после того, как сама об этом узнала.

Через некоторое время так же просто, без шоу и намеков, Клава Безверхова раскрыла пол будущего ребенка, рассказав, что станет мамой мальчика.

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