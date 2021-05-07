«Пошло на пользу»: беременная Клава Безверхова из «Дома-2» впервые показала подросший животик

Бывшая участница проекта «Дом-2» Клава Безверхова ждет первенца от своего супруга. Будущая мама находится на 23-й неделе беременности, у нее уже изменились формы, и она решилась продемонстрировать это своим подписчикам.

Клава Безверхова поделилась в Instagram фото, на котором запечатлена в обтягивающем ее фигуру платье, которое подчеркивает округлившийся животик. Судя по всему, Клаве нравится и ее состояние, и то, как она выглядит во время беременности.

«Как же мне пошло на пользу», — подписала снимок будущая мама.

Подписчики Клавдии умилились снимку, которым она поделилась. Безверховой делают комплименты и желают счастья и здоровья ей и будущему малышу.

«Пузико сладкое», «Такая милая беременяшка», «Клавдия, ты красотка», «Красоточка, здоровья тебе и твоему малышу», — высказались в Сети.

Напомним, Клавдия Безверхова сообщила о своей беременности поклонниками почти сразу после того, как сама узнала о ней.

Первые месяцы ожидания малыша были непростыми для Клавы: часть триместра она провела в больнице под наблюдением врачей, поскольку существовала угроза выкидыша.

Смотрите также: