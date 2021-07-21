«Маленькая крошка»: Ирина Пинчук запечатлелась с новорожденным сыном на руках

Бывшие участники «Дома-2» Ирина Пинчук и Арай Чобанян, ставшие родителями, на седьмом небе от счастья.

Бывшие участники реалити-шоу «Дом-2» Ира Пинчук и Арай Чобанян 19 июля впервые стали мамой и папой. У пары родился сын. В эти дни молодые родители пребывают в состоянии настоящей эйфории.

Ира Пинчук и Арай Чобанян делятся в микроблогах фото и видео, запечатлевшими трогательные моменты появления малыша на свет, показывают уже ставшие архивными кадры беременности Ирины.

Ни имени, ни параметров новорожденного сына Ира Пинчук и Арай Чобанян не раскрывают. Они лишь признаются, что очень счастливы, предпочитая оставить интересующие всех детали на потом.

Ира Пинчук уже успела поделиться первым фото с сыном. Молодая мама показала себя в палате клиники, где малыш появился на свет. Она держит новорожденного наследника на руках и нежно смотрит на него.

«Маленькая крошка», — подписала Ира Пинчук кадр с сыном.

Напомним, Ира Пинчук и Арай Чобанян начали встречаться уже за рамками проекта «Дом-2», во время реалити-шоу каждый из них пытался строить отношениями с другими избранниками. Третьего июня, во вторую годовщину своего романа, Арай и Ира стали мужем и женой.

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