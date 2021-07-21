Акцент на талию: Юдашкина в платье-сорочке с диагональными линиями появилась с мужем на острове

Валентин и Марина Юдашкины решили провести несколько теплых дней на острове Корфу. Звездная чета не раз была в Греции, но местные природные красоты и достопримечательности все еще способны их впечатлить.

«Остров Корфу. Самый почитаемый святой на Корфу — Спиридон Тримифунтский, покровитель острова, посетили храм, в котором хранятся святые мощи, примечательно то, что мощи остаются нетленными и сохраняют температуру человека, он также совершил множество чудес!» — рассказала она в личном блоге.

В аккаунте своего Instagram она обнародовала несколько фотографий из отпуска, представ с мужем в легких летних образах. Валентин Юдашкин облачился в кипенно-белое худи, а его жена — в синее платье-сорочку длины миди с диагональными тонкими линиями.

Платье Марины Юдашкиной имело полуприталенный силуэт, который деликатно подчеркивал талию. Как рассказывала ранее Эвелина Хромченко на шоу Первого канала «Модный приговор», полуприлегающие силуэты обычно хорошо смотрятся на фигуре, преподнося ее с выгодной стороны. Они показывают женственность линий и в то же время не демонстрируют возможных лишних объемов.

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