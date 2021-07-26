Дал же бог такие формы: невестка Орбакайте в облегающем платье под рыбью чешую поиграла «сочными» бедрами

Сын певицы Кристины Орбакайте и внук Аллы Пугачевой, Никита Пресняков, выбрал себе в жены очень красивую девушку. Модель Алена Краснова очень хороша собой, одевается с большим вкусом и часто демонстрирует свои сексуальные и чувственные образы в микроблоге.

Девушка, судя по всему, востребованная модель. Алена Краснова периодически принимает участия в съемках. До или после сетов Алена Краснова снимает видео в разнообразных, порой весьма дерзких и соблазнительных нарядах.

Очередную провокацию жена Никиты Преснякова устроила и в этот понедельник. Для съемок Алена Краснова облачилась в платье из пайеток, которое еще называют «платье – рыбная чешуя». Наряд — дерзкое мини с разновеликим подолом, который открывает взору сочные бедра своей обладательницы.

«Сегодня будем снимать кое-что красивое», — подписала кадры Алена Краснова.

Она немного пококетничала перед камерой, показав себя спереди, сбоку и сзади, старательно выгибаясь, чтобы секса и чувственности было еще больше.

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