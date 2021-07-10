Бросаются в глаза: невестка Орбакайте подчеркнула располневшие бедра белыми шортиками

Красавица-жена Никиты Преснякова вернулась из Сочи и устроила с мужем вечеринку на бывшей даче Пугачевой.

В самый разгар лета многие отечественные селебрити поспешили на отдых. Кто-то заграницу, как, например, Яна Рудковская, Регина Тодоренко, Ксения Собчак и другие, а кому-то милее и ближе – родные пенаты. И красавица-жена Никиты Преснякова Алена Краснова в числе выбравших Сочи. Она провела несколько расслабленных дней на побережье Черного моря вместе с мамой и уже вернулась.

Муж Красновой остался дома. Молодые супруги давно обосновались на бывшей даче Аллы Пугачевой, которая подарила им ее после свадьбы. Кстати, здесь Никита и Алена познакомились, будучи соседями, много лет назад. Ребята обожают свое гнездышко, обустраивают его и часто закатывают вечеринки по разным поводам – отмечают дни рождения, праздники или просто тусуются с друзьями.

Накануне по возвращении домой невестка Орбакайте решила повеселиться с друзьями и пригласила их к себе. Не обошлось без дискотеки: красотка показала ритмичное времяпрепровождения с подругой, пустившись в пляс под зарубежные хиты.

Для жаркого досуга Краснова облачилась в кроп-топ с модным принтом «тай-дай» и трикотажные белые шорты, которые подчеркнули ее располневшие бедра. Девушка не смущается демонстрировать свою фигуру, поскольку является моделью и часто устраивает довольно откровенные фотосессии.

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