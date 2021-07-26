Пришла в себя: новые данные о состоянии певицы МакSим

Появились новые данные о состоянии тяжелобольной вокалистки Марины Абросимовой, известной поклонникам, как певица МакSим.

Как сообщается, врачи вывели звезду из медикаментозного сна, чтобы оценить, сможет ли их пациентка дышать самостоятельно. Певица МакSим в сознании и даже общается жестами.

Между тем речи о полном отключении от поддерживающих аппаратов пока не идет. Чтобы дыхание певицы МакSим оставалось ровным, медики перевели ее на ВИВЛ (вспомогательную вентиляцию легких).

Состояние вокалистки по-прежнему оценивается как стабильно тяжелое. Но надежда на то, что в скором времени певица МакSим сможет дышать самостоятельно, есть.

Напомним, Марина Абросимова была госпитализирована в середине июня с обширным поражением легких. С 19 июня она находилась в состоянии искусственной комы, подключенная сначала к аппарату ИВЛ, а затем и ЭКМО.

Больше месяца о состоянии певицы МакSим приходили тревожные новости, оно катастрофически ухудшалось. И только в последнее время стала наблюдаться небольшая, но положительная динамика.

О том, что певица МакSим пришла в себя, сообщил телеграм-канал «Мэш».

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