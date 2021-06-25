«Состояние Марины стабильно тяжелое»: близкие певицы МакSим сообщают тревожные новости о ее самочувствии

38-летняя популярная исполнительница Марина Абросимова, известная под творческим псевдонимом МакSим, уже довольно продолжительное время находится под наблюдением врачей одной из московских клиник.

И новые данные о состоянии звезды, увы, не внушают оптимизма. Как рассказала в беседе с Teleprogramma.pro пиар-директор звезды Яна Богушевская, видимых улучшений ситуации за последние несколько дней не произошло.

«Марина по-прежнему находится на ИВЛ, — поделилась Яна Богушевская с Teleprogramma.pro. — Сатурация низкая, поражение легких обширное, эти показатели у нее уже неделю без изменений. На данный момент состояние Марины оценивается как стабильно тяжелое».

Напомним, в состояние искусственной комы врачи погрузили певицу МакSим в минувшую субботу, 19 июня. Тогда же вокалистку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

За неделю такой терапии звезде не стало лучше. Судя по всему, ситуация очень серьезная. Попала же Марина Абросимова в клинику с высокой температурой и с сорокапроцентным поражением легких.

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