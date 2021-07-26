Романтичная и легкая: Жасмин умело скорректировала фигуру, выбрав актуальное платье с кружевом

Жасмин облачилась на прогулку в платье с модным кружевом оттенка фуксии. Талию певица подчеркнула поясом в виде цветной веревки с кистями. Отметим, что с таким же аксессуаром также появлялась на публике в Греции Наталья Подольская.

Летний образ звезды прокомментировала стилист-имиджмейкер Юлия Люгай, которая сочла его привлекательным и актуальным.

«Жасмин придала повседневности праздничную атмосферу, выбрав платье миди в таком броском цвете фуксии, деликатно украшенное кружевом в тон платья. Яркий оттенок подходит внешности певицы, подчеркивает ее природную восточную красоту.

И сам фасон платья с V-образным вырезом, приталенный у груди и свободно ниспадающий, подходит такому типу фигуры, как у Жасмин. Он придает силуэту новые очертания за счет того, что платье сидит «по фигуре», но не в обтяжку. Такая небольшая хитрость помогает визуально скорректировать фигуру. Рукава-фонарики также помогают скрыть полноту плеч, придавая игривости и загадочности. Такая форма рукавов с объемным низом уравновешивает силуэт в верхней части.

Кружевные вставки в тон платью придают образу романтичности, легкости, нежности, что так гармонично с Жасмин. К слову, актуальность кружевных отделок сегодня — снова среди главных тенденций», — прокомментировала фэшн-эксперт специально для Teleprogramma.pro.

Справка Teleprogramma.pro

Юлия Люгай — стилист-имиджмейкер. В фэшн-индустрии 1,5 года. Окончила школу творческих профессий Talentsy по курсу «стилист-имиджмейкер», прошла обучение в школе Карины Нигай «Я fashion-блогер», в Stylehunter School — курс Fashion styling Лины Дембиковой.

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