Подольская вслед за Цымбалюк-Романовской поддержала тренд на бахрому, представ в горчичном платье на побережье

Бахрома уже несколько сезонов подряд остается в трендах. Теперь она появляется не только в нарядах в стиле кантри или на платьях в духе образов Чикаго, но и может стать акцентной деталью вполне классических нарядов.

Ранее в платье-футляре с бахромой по подолу отметилась на публике пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская. Она предпочла полуприлегающий силуэт ниже колен оттенка пломбира с растительным рисунком.

Вслед за ней в платье, подол которого украшала бахрома появилась на променаде в Турции Наталья Подольская, выбрав модель горчичного цвета длины макси. Талию певица подчеркнула поясом в виде веревки с кистями.

«Наташа, вы прекрасно выглядите», «Как вам идет сарафанчик», «Картина прям», «Какой роскошный цвет! Легкая летящая ткань. Летним жарким днем это просто вау!» — похвалили жену Владимира Преснякова фолловеры.

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