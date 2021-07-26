Струящаяся ткань: Марина Юдашкина предстала в платье-зебре на греческом острове Закинтос

62-летняя Марина Юдашкина прекрасно выглядит. Жена известного модельера Валентина Юдашкина не растеряла своей красоты, она стройна, хороша собой, ухожена, у нее роскошные длинные волосы. Словом, когда Марина Юдашкина облачается в платье в пол и распускает локоны по плечам, то становится похожей на греческую богиню.

Кстати, сейчас Марина Владимировна отдыхает в Греции, где демонстрирует очень красивые летние наряды.

На этот раз на фото в Instagram Марина Юдашкина предстала в платье в пол, с принтом, напоминающим зебру. Струящийся наряд с открытыми плечами подчеркивает женственность своей обладательницы. Марина Юдашкина запечатлена на яхте, которая причалила к острову Закинтос. Место произвело на жену модельера неизгладимое впечатление.

«Остров Закинф или Закинтос, переводится как «цветок Леванта» — так называли его венецианцы в 15 веке. Закинф очаровал своей красотой даже греческих богов — Артемиду и Аполлона, Гомер описывает как «рай утопающий в изумрудных лесах», — поделилась Марина Юдашкина.

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