Эффект стройности: Цымбалюк-Романовская выгодно показала фигуру в платье-футляре с бахромой

На такие модели обращала ранее внимание женщин Эвелина Хромченко.

Виталина Цымбалюк-Романовская предстала на людях в нежном платье белого цвета с легким флером желтого оттенка, выгодно подав свою стройную фигуру. Наряд имел полуприталенный фасон, который рекомендовала Эвелина Хромченко.

«Дамы, которые каждый день себе как мантру твердят: «Я жирная, я жирная, я жирная», имейте ввиду — полуприлегающий силуэт полностью решает эти ваши фантомные боли», — говорила она на шоу «Модный приговор».

Достойна внимания модниц и бахрома, которая украшала подол платья пианистки. Она уже несколько сезонов подряд остается в трендах.

На обнародованном снимке в личном блоге Виталина лучезарно улыбается, добродушно смотря в камеру. В своем посте девушка поблагодарила верных фолловеров за поддержку и позитивные комментарии, которых в ее Instagram множество.

«Люблю вас и желаю счастья!» — написала она.

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