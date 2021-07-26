Малькова утверждает, что муж Макеевой не платит алименты и ждет пятый суд

До встречи с Анастасией Макеевой Роман Мальков жил в Словении и был главой большой семьи. В браке со Светланой Мальковой он воспитывал четырех детей. После развода, по словам многодетной матери, бывший муж не общается со своими детьми и не платит им. Об этом Светлана Малькова рассказала в своем микроблоге.

«Уже прошло четыре заседания по алиментам, ждем пятое», — написала Малькова.

В то же время, Роман Мальков ранее утверждал, что переводит деньги детям на разные покупки. Напомним, что старший сын бывших супругов, 16-летний Андрей, переехал жить к отцу и мачехе в Москву. Светлана утверждает, что редко общается со своим первенцем.

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