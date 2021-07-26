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Малькова утверждает, что муж Макеевой не платит алименты и ждет пятый суд

Светлана Малькова с тремя детьми живет в Словении.

Малькова утверждает, что муж Макеевой не платит алименты и ждет пятый суд
Светлана Малькова. Фото: instagram.com/svetamalkova

До встречи с Анастасией Макеевой Роман Мальков жил в Словении и был главой большой семьи. В браке со Светланой Мальковой он воспитывал четырех детей. После развода, по словам многодетной матери, бывший муж не общается со своими детьми и не платит им. Об этом Светлана Малькова рассказала в своем микроблоге.

Роман Мальков не общается с детьми
Роман Мальков не общается с детьми. Скриншот: instagram.com/svetamalkova

«Уже прошло четыре заседания по алиментам, ждем пятое», — написала Малькова.

Светлана Малькова говорит, что бывший муж не платит алименты
Светлана Малькова говорит, что бывший муж не платит алименты. Скриншот: instagram.com/svetamalkova

В то же время, Роман Мальков ранее утверждал, что переводит деньги детям на разные покупки. Напомним, что старший сын бывших супругов, 16-летний Андрей, переехал жить к отцу и мачехе в Москву. Светлана утверждает, что редко общается со своим первенцем.

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