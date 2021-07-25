«Это не месть»: Малькова призналась, сколько заявлений написала на Макееву

Актриса Анастасия Макеева вышла замуж в четвертый раз. Избранником ее стал бизнесмен Роман Мальков, который до знакомства со звездой театра жил в Словении. Там у него была жена и четверо детей. После развода экс-супруга Светлана Малькова несколько раз была в студиях ток-шоу, а также активно ведет Instagram, где рассказывает о своей жизни и успехах в борьбе со звездной актрисой. Бывшая и нынешняя жены никак не могут найти общий язык.

«За последние полгода было написано восемь заявлений, причем пять из них на Анастасию Макееву. Это не месть, а призыв к ответу за свои поступки. Я за то, чтобы добиваться справедливости по закону! Раз есть закон, отвечать обязан каждый, даже «звезды», такие как А.В. Макеева», — написала Малькова.

Напомним, после развода Светлана решила остаться жить в Любляне. С ней также живут трое младших детей. А вот старший наследник Романа, 16-летний Андрей, переехал жить к отцу и мачехе в Москву.

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