«Здесь безопаснее»: экс-жена мужа Макеевой рассказала, почему не хочет вернуться в Россию

Роман Анастасии Макеевой с отцом четырех детей Романом Мальковым завершился пышной свадьбой в Крыму. Актриса и бизнесмен только недавно вернулись из медового месяца, который провели на Кубе. Бывшая жена Романа, Светлана Малькова тем временем утверждает, что он не платит алименты на их общих детей. Она с тремя наследниками живет в Словении. В своем микроблоге Малькова рассказала, почему не хочет возвращаться в Россию.

«Детям здесь комфортнее и безопаснее», — написала Малькова.

Напомним, что старший сын Мальковых, 16-летний Андрей, еще весной перебрался жить к отцу и мачехе в Москву. У него сложилась прекрасные отношения с Анастасией. Светлана же утверждает, что редко общается со старшим сыном.

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