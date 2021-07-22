«Как близнецы»: Стеша Маликова показала удивительно похожего на себя брата

В одной из последних публикаций личного микроблога старшего ребенка композитора Дмитрия Маликова — Стеши — появилась совместная фотография с ее младшим братом Марком. Примечательно, что мальчик подрос и стал еще больше напоминать Стефанию.

Отметим, что Стефания вместе с Марком отправились кормить уточек и есть мороженое на берегу пруда. Стеша довольно часто проводит свободное время с братиком. Несмотря на учебу и работу, Маликова старается уделять внимание светловолосому малышу. К слову, именно из-за одинакового цвета волос поклонники Стефании видят в Марке маленькую Стешу.

После того, как знаменитость поделилась свежим снимком с братом, фолловеры Маликовой написали об удивительной схожести брата и сестры:

«Так похожи, как близнецы», «Стеша, кажется, что это твой малыш», «Маркуша так тебя напоминает», «Оба такие красивые», «Прям миленькие такие, вообще красавчики!», «Сразу видно, чья сестра», «Стеша, как вторая мама, молодец, всегда вместе! Так приятно смотреть на вас».

Напомним, в этом году Стефания получила диплом бакалавра. Девушка завершила учебу в одном из самых престижных ВУЗов России — МГИМО.

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