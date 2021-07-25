Главное — стройность: Малинина в кипенно-белых брюках и персиковых мюлях умело скорректировала фигуру

Один из любимых курортов семьи Малининых — Форте-деи-Марми. Сюда звездная чета приезжает чуть ли не каждое лето. Александр Малинин с женой и детьми давно обосновался в Мюнхене. Однако и о своей родине музыкант не забывает, наведываясь в Россию с гастролями. В одном из интервью певец признался, что нашел настоящее счастье и обрел покой рядом с красавицей-женой, подарившей ему двойняшек Фрола и Устинью. И это при том, что в первые годы брака Александр не спешил заводить наследников. Музыкант объяснил жене, что им нужно хотя бы немного пожить для себя, увидеть мир.

Тем более, что у обоих уже были дети от предыдущих отношений. У Малинина — сын Никита, а у Эммы — сын Антон. Жена певца подарила ему наследников только после того, как сам Александр заговорил о детях. Музыкант мечтал о дочери. Супруги вместе уже больше тридцати лет. Но за это время Эмма Малинина только похорошела.

На свежем пляжном снимке в Форте-деи-Марми возлюбленная певца позировала в ультрамодных кипенно-белых брюках-трубах и цветочной сорочке. Изюминкой образа стали имиджевые очки и персиковые мюли. Эмма Малинина умело скорректировала фигуру, став казаться визуально выше и стройнее за счет модного аутфита и игры текстур. Если жена музыканта хотела подчеркнуть ноги и обозначить талию в этом луке — это ей однозначно удалось.

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