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Балетная ножка: 59-летняя Эмма Малинина в кипенно-белых велосипедках и мюлях подчеркнула стройность

Жена именитого певца и музыканта посещает тренажерный зал и тщательно следит за своим питанием.

Балетная ножка: 59-летняя Эмма Малинина в кипенно-белых велосипедках и мюлях подчеркнула стройность
Эмма Малинина. Фото: Instagram.com/doktoremmamali

В личном профиле микроблога Эмма Малинина не раз публиковала снимки из тренажерного зала. Дело в том, что жена именитого певца и музыканта тщательно следит за фигурой, поддерживать стройность ей помогает и правильное питание. Как врач, возлюбленная Александра Малинина, исключила из рациона всей семьи вредную пищу — полуфабрикаты и фастфуд.

Жена певца Александра Малинина - Эмма Малинина
Эмма Малинина в кипенно-белых велосипедках и ультрамодных мюлях позировала на пляже. Фото: Instagram.com/doktoremmamali

На отдыхе в Форте-деи-Марми бизнесвумен позировала в кипенно-белых велосипедках, этот предмет женского гардероба в сезоне весна-лето 2021 года стал стопроцентным модным хитом. Еще одна ультрамодная деталь летнего лука — мюли с открытым носом. Эта обувь пользуется популярностью у представительниц прекрасного пола уже не один сезон. В 2020 году такие босоножки плотно вписались в звездные гардеробы первых модниц: Анны Нетребко, Ольги Бузовой, Ксении Бородиной, Агаты Муцениеце и других.

Эмма Малинина не только умело подчеркнула стройность ног, она также сделала акцент на тонких изящных щиколотках, правильно подобрав мюли.

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