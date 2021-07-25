Небесный костюм и косы: Алена Шишкова похвасталась новой наградой

Модель Алена Шишкова разместила на личной странице в Instagram свежее фото в классическом голубом костюме. Такой наряд знаменитость выбрала для церемонии награждения.

Бывшая избранница рэпера Тимати стала победительницей в номинации «Миротворец» на Fashion Summer Awards.

«Награда в номинации «Миротворец». Fashion Summer Awards — спасибо», — поблагодарила Шишкова жюри конкурса.

Алена выбрала для торжества холодный оттенок голубого. Костюм перекликался с глазами знаменитости. Голубоглазая блондинка не стала отдавать предпочтение оверсайзному крою. Стройная Шишкова надела приталенный удлиненный жакет и узкие брюки. А вот под блейзером Алены была свободная белая футболка с круглым воротом.

Модница решила не перегружать образ массивными украшениями. Выбрав лишь часы, Шишкова уделила внимание прическе. Алена заплела косы. Убранные назад волосы приоткрыли лицо модели.

«Очень красивая», «Самый красивый миротворец», «Костюм очень подходит под цвет глаз», «Красивая, добрая и ни грамма хайпа, как у некоторых», «Алена, вы такая классная», «Алена, у вас невероятно красивый костюм», — написали поклонники Шишковой в комментариях под фото.

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