«Спасибо маме за длинные ноги»: Тимати с дочкой на руках неожиданно поблагодарил Шишкову

Рэпер, как известно, много времени проводит со своей наследницей.

Рэпер Тимати в Instagram неожиданно поблагодарил свою бывшую возлюбленную популярную модель Алену Шишкову. Он опубликовал кадр, на котором держит на руках их общую дочь Алису. Музыкант и его наследница в этот момент находятся на берегу океана.

«Спасибо маме за длинные ноги», — подписал он кадр.

«Тут не только за ноги благодарить надо. Алиса вообще красотка», «За красивые волосы, чудесное лицо. Алиса вообще просто какой-то чудо-ребенок», «Мечта многих девушек иметь такие ноги. Алиса вырастет настоящей красоткой», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Тимати и Алена Шишкова были вместе всего несколько лет. В 2014 году на свет появилась их общая дочь Алиса. С 2015 года рэпер уже был вместе с другой моделью Анастасией Решетовой. Она подарила ему сына Ратмира. Он родился в октябре 2019 года. Вскоре после рождения ребенка и этот красивый союз рухнул.

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