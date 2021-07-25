«Сразу видно — это девочки Аллы»: Лиза Галкина покрасовалась в кипенно-белых джинсах, а Клава — в костюме из денима

Максим Галкин запечатлел на одном фото младшее поколение семьи Аллы Пугачевой. В кадре в подмосковной деревне Грязь позировали семилетние двойняшки Гарри и Лиза с племянницей Клавой Земцовой. Малыши покрасовались в своих стильных нарядах. Так, к примеру, дочка примадонны отдала предпочтение курточке из денима и кипенно-белым джинсам скинни. Изюминкой образа стали кроссовки на липучке. А вот Клава примерила голубой джинсовый костюм из искусственно «состаренного» денима. Обе девочки выбрали в качестве аксессуаров задорные шляпки. Гарри покрасовался в джинсах, белой футболке и клетчатой рубашке.

«Сразу видно — это девочки Аллы!», «Ай да красавицы!», «Милашки, чудные подружки», «А ведь Лиза приходится Клаве тетей! Вот это круто», «Клавуся такая взрослая, и ростом выше», «Модницы!», «Девчонки так похожи на Аллу, веселые и задорные», «Классная компания, летние приключения ждут», — пишут фолловеры.

Шоумен Максим Галкин уточнил, что семилетние двойняшки Гарри и Лиза вместе со своей племянницей Клавой Земцовой собрались в гости к другу. Может они устроят пикник на свежем воздухе? Шляпки девчонок для такой прогулки подходят идеально.

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