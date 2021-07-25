Младшее поколение семьи: внучка Пугачевой гостит в деревне Грязь у двойняшек Гарри и Лизы

Шоумен Максим Галкин порадовал поклонников свежим редким снимком, запечатлев дочку Кристины Орбакайте — девятилетнюю Клаву Земцову в гостях у именитой бабушки. Лето во время пандемии внучка примадонны проводит не на дорогих курортах, а в подмосковной деревне Грязь. Тем более, что у наследницы певицы тут есть подходящая компания — родные дядя и тетя. Примечательно, что двойняшки Гарри и Лиза младше своей племянницы почти на два года. Им пока только семь лет. Алла Пугачева с радостью приняла красавицу-внучку в своем особняке. В просторном дома Максима Галкина есть комнаты для всей семьи.

«Счастливые Клава, Лиза и Гарик поехали на день рождения к другу. Всем желают отличного настроения!» — отметил Максим.

Скучать малышам не приходится, они, как выяснилось, дружной компанией собираются в гости на детский праздник. А шоумен Максим Галкин успел подловить их в особняке, пока те красовались в своих ультрамодных костюмчиках, одевшись в одном стиле. Клава заметно обгоняет двойняшек по росту. Но думается, что Гарри скоро перегонит свою племянницу и вытянется за одно лето, как это часто бывает с мальчишками.

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