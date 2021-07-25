«В глазах уже были цифры»: Егор Крид обвиняет Валю Карнавал в пиаре за его счет

Певец Егор Крид заявил в личном микроблоге, что не хотел обидеть Валю Карнавал своим новым альбомом.

Напомним, когда экс-участник шоу «Холостяк» выпустил свежую пластинку Pussy boy, поклонники артиста сразу же догадались, кому посвятил ее Крид. Строчка «ты скрываешь под маской себя — карнавал» хоть и не являлась прямым обращением к бывшей девушке Егора — тиктокерше Карнавал, все же напомнила о знаменитости.

Хейтеры Крида, а также экс-возлюбленные исполнителя накинулись на музыканта. Модель Анна Заворотнюк и блогерша Дина Саева поддержали Валю Карнавал, хотя ранее не считали ее своей подругой. Знаменитости осудили бывшего избранника за унижение 19-летней Вали.

А вот сам Крид уверен, что Валя в этой ситуации — не жертва, а расчетливый игрок. Отметим, что Карнавал уже записала ответные строчки экс-бойфренду. Она назвала Егора «абьюзером».

«Я пытался объяснить лично, написав тебе сообщение, которое ты успешно прочла, скрин прилагать не буду. Но у тебя был заготовлен новый трек и в глазах уже были цифры», — отреагировал Крид на предстоящую песню и обвинения Карнавал.

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