«Я так устала молчать»: Валя Карнавал ответила Егору Криду на его новый альбом о себе

Девушка сказала, что за нее никто не заступился, но она справится с унижением.

В одной из последних Stories личного микроблога популярной тиктокерши Вали Карнавал появилась запись, в которой знаменитость обратилась к своему бывшему возлюбленному — Егору Криду.

Напомним, не так давно музыкант заявил о болезненном расставании. Артист не просто намекнул, что сильно страдал после разрыва романтических отношений с Валей Карнавал. Крид посвятил целый альбом экс-избраннице.

Пластинка Pussy boy рассказывает о негативных эмоциях, одиночестве и разбитом сердце Егора.

«Если честно, я так устала молчать и хавать все это. Заметьте, что не я начинала этот цирк! Я сидела в Париже, ела круассаны и никого не трогала. Но настолько грязного хайпа я даже не ожидала. Я больше не позволю оскорблять и унижать себя. Не нужно, плиз, говорить о том, что «там не стоит запятая, это не обращение к личности» и так далее. Чуваки, в мире миллиарды слов, но срифмовать именно это? Серьезно?», — обратилась Карнавал к обиженному Криду.

19-летняя Карнавал отметила, что будет общаться с бывшим бойфрендам по его правилам. Поэтому она записала Stories, где высказала все обиды Криду:

«А теперь к тебе, раз уж ты так привык общаться через сторис, то пожалуйста. Ты же знал, что за меня абсолютно некому заступиться. Даю гарантию на 100%, что если бы у меня был отец, который обломал бы все твои панчи, то ты бы этого не сделал. Но ничего, я и сама вывезу, впрочем, как и всегда».

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