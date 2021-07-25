«Совсем не Хюррем султан»: Мерьем Узерли в коротком джинсовом сарафане подчеркнула стройность талии

Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» отправилась на прогулку с дочерьми Ларой и Лили.

Мерьем Узерли успела дважды стать мамой после того, как она покинула сериал «Великолепный век». В последнем сезоне актрису заменила Вахиде Гердюм — именно она сыграла возрастную Хюррем султан. Партнерша Халита Эргенча объяснила свой поступок сильным эмоциональным выгоранием. Как говорила Мерьем, роль любимой наложницы султана Сулеймана отнимала у нее слишком много сил и энергии. На съемочной площадке Узерли просто переставала существовать как личность, она полностью растворялась в своем персонаже. Старалась говорить, думать и вести себя как Хюррем султан.

Сейчас актриса счастлива в новых отношениях. Однако возлюбленного поклонникам и прессе не показывает. От избранника она родила дочку Лили. У Мерьем также есть старшая дочь Лара. В Stories микроблога Узерли иногда публикует свежие снимки с малышками. На одном из таких кадров актриса позировала во время прогулку. Она покрасовалась в ультрамодном джинсовом сарафане длины мини, подчеркнув стройность талии. Изюминкой образа Мерьем стала прическа — пучок-дулька. Увидеть актрису с собранными волосами — редкость.

Лили просто очаровала поклонников своей звездной мамы прелестными пухлыми щечками и кудрявым чубчиком. Дочка актрисы пока еще остается кругленькой, как и многие малыши в ее возрасте.

«Совсем не Хюррем султан», «Нашу султаншу в таком мини не увидели бы!», «Так странно ее видеть в обычной джинсе! А где все эти тиары, короны, украшения, кафтаны?», «Малышка такая классная у нее, пухляшка», — пишут фолловеры.

Смотрите также: