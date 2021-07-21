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Волосы такие же рыжие, но овал лица оплыл: как бы выглядела Мерьем Узерли в роли «постаревшей» Хюррем

Возрастную Хюррем султан в сериале сыграла уже другая актриса, Вахиде Гердюм. Так что Мерьем не пришлось часами просиживать в кресле гримера, чтобы «постареть».

Волосы такие же рыжие, но овал лица оплыл: как бы выглядела Мерьем Узерли в роли «постаревшей» Хюррем
Мерьем Узерли и Халит Эргенч. Фото: кадр из сериала "Великолепный век"

Мерьем Узерли покинула сериал «Великолепный век» еще до того, как ей пришлось «превращаться в состарившуюся» Хюррем султан. Если другие актеры — Пелин Карахан, Халит Эргенч, Мерве Болугур, Арас Булут Ийнемли, Энгин Озтюрк, Нур Феттахоглу — остались в проекте, сыграв своих же возрастных персонажей, то русскую наложницу играли две актрисы. Сначала Мерьем Узерли, а потом Вахиде Гердюм.

Сайт Teleprogramma.pro с помощью специального мобильного приложения решил провести мини-эксперимент и узнать, как бы выглядела Мерьем Узерли в роли «состарившейся» Хюррем султан.

Звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли
Мерьем Узерли мечтала перекрасить волосы после съемок. Фото: кадр из сериала «Великолепный век»

Поклонники запомнили актрису именно такой, с чуть вьющимися медовыми локонами и без единой морщинки. Правда, сама Мерьем говорила, что после съемок тут же перекрасила волосы, настолько ей наскучил рыжий оттенок.

Звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли
В старости у актрисы появились бы мимические морщинки. Фото: кадр из сериала «Великолепный век»

Ну а у возрастной Хюррем султан появились бы мимические морщинки, да и овал лица, скорее всего, бы оплыл. Как это получилось после ретуши «молодого» снимка актрисы с помощью мобильного приложения. Под глазами у Мерьем видна отечность и небольшие синячки, а в уголках — «гусиные лапки». Ярко выражены носогубные складки, черты лица потеряли упругость.

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